Dworzec kolei nadzalewowej na nowo

Na czerwiec przyszłego roku zaplanowano uroczyste otwarcie centrum kulturalnego, które powstanie w wyremontowanych wnętrzach dworca kolejowego we Fromborku. Zobacz zdjęcia z realizacji inwestycji.

W budynku dworca we Fromborku trwa remont, po zakończeniu którego powstanie w nim centrum kulturalne. Będą tutaj sale wystawowe, czytelnia, punkt informacji turystycznej i przestrzeń poświęcona historii kolei.

- Oficjalne otwarcie planujemy na czerwiec przyszłego roku – zapowiada burmistrz Fromborka Damian Karasiński.

Przypomnijmy, że przetarg na remont dworca wygrała braniewska firma Apartament S.C. Szurpicka Zofia, Jankowska Urszula. Inwestycja będzie kosztowała ok. 2,5 mln zł.

Budynek stacji kolejowej we Fromborku powstał w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, po wyburzeniu dawnego, stylowego dworca. Do 2005 roku była w nim czynna kasa biletowa, a w 2006 roku trasę Kolei Nadzalewowej pokonał ostatni regularny pociąg. Budynek obecnie jest zamknięty, a na stronie bazakolejowa.pl możemy przeczytać, że w środku obiektu „jest spadający strop i bardzo zniszczone ściany”. Przypomnijmy, że w 2020 roku kręcono tutaj zdjęcia do filmu „Zupa nic” w reżyserii Kingi Dębskiej, a konkretnie sceny z granicy czesko-węgierskiej. My we wnętrzach dworca byliśmy latem ubiegłego roku, podczas realizacji jednego z odcinków "Letnie przystanki Anki" - tu możecie zobaczyć nasz materiał.