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Dworzec kolei nadzalewowej na nowo

 Elbląg, Dworzec we Fromborku podczas remontu,
Dworzec we Fromborku podczas remontu, fot. Anna Dembińska

Na czerwiec przyszłego roku zaplanowano uroczyste otwarcie centrum kulturalnego, które powstanie w wyremontowanych wnętrzach dworca kolejowego we Fromborku. Zobacz zdjęcia z realizacji inwestycji.

W budynku dworca we Fromborku trwa remont, po zakończeniu którego powstanie w nim centrum kulturalne. Będą tutaj sale wystawowe, czytelnia, punkt informacji turystycznej i przestrzeń poświęcona historii kolei.

- Oficjalne otwarcie planujemy na czerwiec przyszłego roku – zapowiada burmistrz Fromborka Damian Karasiński.

Przypomnijmy, że przetarg na remont dworca wygrała braniewska firma Apartament S.C. Szurpicka Zofia, Jankowska Urszula. Inwestycja będzie kosztowała ok. 2,5 mln zł.

Budynek stacji kolejowej we Fromborku powstał w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, po wyburzeniu dawnego, stylowego dworca. Do 2005 roku była w nim czynna kasa biletowa, a w 2006 roku trasę Kolei Nadzalewowej pokonał ostatni regularny pociąg. Budynek obecnie jest zamknięty, a na stronie bazakolejowa.pl możemy przeczytać, że w środku obiektu „jest spadający strop i bardzo zniszczone ściany”. Przypomnijmy, że w 2020 roku kręcono tutaj zdjęcia do filmu „Zupa nic” w reżyserii Kingi Dębskiej, a konkretnie sceny z granicy czesko-węgierskiej. My we wnętrzach dworca byliśmy latem ubiegłego roku, podczas realizacji jednego z odcinków "Letnie przystanki Anki" - tu możecie zobaczyć nasz materiał.


A moim zdaniem...

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Dworzec kolei nadzalewowej na nowo
Dworzec kolei nadzalewowej na nowo
Dworzec kolei nadzalewowej na nowo
Dworzec kolei nadzalewowej na nowo

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A moim zdaniem...
  • Uciekajta!!! Olsztyn idzie i nam wszystko zabierze, metropolie, ciuchcie i co tam jeszcze mamy.
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    5
    1
    Łolaboga(2026-11-02)
  • W budynku dworca powstanie przestrzeń poświęcona historii kolei. A w tym samym czasie czy to w pomorskim, czy to dolnośląskim, czy to lubelskim budowy i reaktywacje linii kolejowych. W warmińsko mazurskim też ale nie dotyczy to Elbląga i okolic. Brawo Frombork, przynajmniej nie będzie to piekarnia, hurtownia a na finał walacy się barak który nazywał sie kiedyś Elbląg Zdrój.
  • Jak widać nawet z tego patologicznego "polskiego ładu" można zrobić coś dobrego dla Polski i Polaków.
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    0
    1
    Raport NIK 2021-2023(2026-11-02)
  • Rozumiem że o linii Elbląg-Gdańsk nic nie słyszałeś...
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