Flavia de Luce w Kinie Światowid

Kinowa przygoda dla wszystkich, którzy śledzą losy Enoli Holmes! „Flavia de Luce” od 14 sierpnia w Kinie Światowid.

Flavia de Luce ma jedenaście lat, błyskotliwy umysł, cięty język i… nosa do kłopotów. Mieszka w podupadającej angielskiej posiadłości z ekscentrycznym ojcem i dwiema starszymi siostrami, z którymi nie zawsze się dogaduje. Kiedy pewnego dnia na terenie rodzinnej posiadłości znajduje ciało, a głównym podejrzanym staje się jej ojciec, Flavia bez wahania bierze sprawy w swoje ręce i rusza tropem sekretów, kłamstw i rodzinnych tajemnic.

Reżyser: Bharat Nalluri

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2026

Obsada: Martin Freeman, Jonathan Pryce, Molly Belle Wright

Czas: 96 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.