 Hamnet w Kinie Światowid

Poruszająca historia miłosna, która zainspirowała Szekspira do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Hamlet. „Hamnet” od 23 stycznia w Kinie Światowid.

To poruszająca historia miłości Williama, ambitnego dramaturga i jego żony Agnes. Ich idylliczne życie zostaje zburzone, gdy wybucha epidemia dżumy, która dotyka ich dzieci, Hamneta i Judith. Po latach William pisze nową sztukę zatytułowaną Hamlet, aby poradzić sobie z żałobą.

Reżyser: Chloé Zhao

Produkcja: Wielka Brytania 2025

Obsada: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn

Czas: 125 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.