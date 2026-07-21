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Jej piekło w Kinie Światowid

 Jej piekło w Kinie Światowid

Niezwykła intryga, wizualna maestria i poruszające aktorstwo składają się na obraz, który nikogo nie pozostawi obojętnym.

Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.

 

Reżyser: Nicolas Winding Refn

Produkcja: Dania, USA 2026

Obsada: Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu, Diego Calva

Czas: 109 min

 

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


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