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Mieszkańcy Elbląga usłyszą głośne sygnały alarmowe

 Elbląg, Mieszkańcy Elbląga usłyszą głośne sygnały alarmowe
Fot. UM Elbląg

We wtorek, 21 lipca, na terenie całego miasta przeprowadzone zostaną próby uruchomienia syren, w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM 2026”. Syreny zostaną uruchomione między godz. 7:00, a 19:00.

W przypadku konieczności zmiany terminu, próby zostaną przeprowadzone dzień później, 22 lipca.

Podczas ćwiczeń wyemitowane zostaną dwa rodzaje sygnałów. Alarm powietrzny będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego trzy minuty. Następnie odwołanie alarmu zostanie zasygnalizowane trzyminutowym dźwiękiem ciągłym.

Ćwiczenia mają sprawdzić działanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu podkreśla, że emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego niebezpieczeństwa.

Po usłyszeniu syren mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań. Będzie to wyłącznie zaplanowana próba systemu alarmowego.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Fajnie, tylko jak dotarliście z tą wiadomością do tych co nie czytają PoRteLu? Co kilka miesięcy robicie testy syren i przyzwyczajacie do tego ludzi, jak będzie faktyczne zagrożenie to wszyscy będą myśleli że to znowu ćwiczenia. Skąd ludzie mają wiedzieć czy to ćwiczenia czy faktyczny alarm? Skąd mają wiedzieć co oznacza dany alarm, skąd mają wiedzieć co robić w razie takiego czy innego alarmu? Skąd mają wiedzieć GDZIE się udać jak będzie alarm? Gdzie są schrony dla ludności, a raczej dlaczego ich nie ma?
  • To przeginka 1 sierpień i 1 wrzesień uruchamiają, nie wiem po co teraz niepokoić ludzi żałosne
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