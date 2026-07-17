Mieszkańcy Elbląga usłyszą głośne sygnały alarmowe

We wtorek, 21 lipca, na terenie całego miasta przeprowadzone zostaną próby uruchomienia syren, w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM 2026”. Syreny zostaną uruchomione między godz. 7:00, a 19:00.

W przypadku konieczności zmiany terminu, próby zostaną przeprowadzone dzień później, 22 lipca.

Podczas ćwiczeń wyemitowane zostaną dwa rodzaje sygnałów. Alarm powietrzny będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego trzy minuty. Następnie odwołanie alarmu zostanie zasygnalizowane trzyminutowym dźwiękiem ciągłym.

Ćwiczenia mają sprawdzić działanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu podkreśla, że emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego niebezpieczeństwa.

Po usłyszeniu syren mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań. Będzie to wyłącznie zaplanowana próba systemu alarmowego.