Tragiczny wypadek motocyklisty

Dziś (19 lipca) na S7 w okolicach Pasłęka doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia, w którym zginęła 35-letnia pasażerka motocyklisty.

Jak informują służby, do wypadku doszło ok. godz. 20 na S7 w okolicach Pasłęka, na zjeździe na Nowy Grąd. 31-letni mężczyzna kierujący motocyklem przewrócił się na łuku drogi.

Motocyklista podróżował z 35-letnią pasażerką, która niestety zginęła na miejscu. Mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala. Na miejscu pracują policjanci z ruchu drogowego. Zjazd z ronda na Nowy Grąd jest zamknięty.

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