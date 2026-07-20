Kiedyś znakomita piłkarka ręczna, teraz pokieruje Startem

Hanna Szuszkiewicz została nowym prezesem Energa Startu Elbląg. W zarządzie klubu znalazł się również płk Piotr Pankowski, dowódca 16. Żuławskiego Pułku Logistycznego. O zmianach w klubie, planach na nadchodzący sezon przedstawiciele Startu opowiadają na konferencji prasowej, które rozpoczęła się o godz. 12.

Hanna Szuszkiewicz pokieruje Energą Start Elbląg (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Hanna Szuszkiewicz (z domu Margol) zapisała się w historii jako czołowa zawodniczka EKS Startu Elbląg z lat 90 (reprezentowała jego barwy w latach 1989-2001). Wywalczyła z klubem mistrzostwo Polski w 1992 i 1994 roku, wicemistrzostwo w 1991 i 1997 r., zdobyła brązowe medale w latach 1993, 1998, 1999 i 2000, zdobywając w całej karierze w sumie ponad 650 bramek. 12 razy wystąpiła w reprezentacji Polski, zdobywając dla niej 15 bramek.

Po zakończeniu sportowej kariery Hanna Szuszkiewicz pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego, w latach 2014-2018 była dyrektorem SP nr 4 w Elblągu, w 2018 roku została dyrektorem Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, a od 2021 r. – dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, którego SSP 3 jest częścią.

Niespodzianką w składzie zarządu Energa Start Elbląg jest obecność płk. Piotra Pankowskiego, dowódcy 16. Żuławskiego Pułku Logistycznego, rodowitego Elblążanina, który karierę w wojsku rozpoczął tuż po szkole średniej, zdobywając kolejne stopnie w wojskowej hierarchii. Jak sam przyznawał, jego wielką pasją jest piłka nożna, jako nastolatek grał też w piłkę ręczną.

Dlaczego doszło do zmian w zarządzie Energa Start Elbląg? Jakie plany ma nowy zarząd na nadchodzący sezon i najbliższą przyszłość? O tym wszystkim już wkrótce na portElu.