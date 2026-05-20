 Jutro będę odważny w Kinie Światowid

Opowieść o dobrze nam znanych problemach związanych z dorastaniem, z brakiem pewności siebie i z pierwszą miłością. „Jutro będę odważny” od 22 maja w Kinie Światowid.

Karl właśnie się przekonał, że miłość nie wybiera. Lea, koleżanka z klasy, jest jego pierwszą i ostatnią myślą każdego dnia. Problem jest taki, że nie dość, że jest od niego wyższa, to wkrótce będzie się przeprowadzać. Karl chciałby powiedzieć Lei, co do niej czuje, jednak obawia się, że dziewczyna widzi w nim tylko kolegę ze szkoły. W zebraniu się na szczerość może pomóc szkolny wyjazd: oprócz tego, że cała klasa spędzi razem kilka dni, to wspólnie będzie kręcić film o… miłości.

Reżyser: Bernd Sahling

Produkcja: Niemcy 2025

Obsada: Jonathan Köhn, Anna Bahners, Petra Kalkutschke, Cheyenne Aaliyah Roth

Czas: 80 min

