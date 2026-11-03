Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego
AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.
Spotykamy się w formule:
- projekcja filmu
- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)
Temat dziewiąty: Traumy i ich konsekwencje – radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, wpływ traum na życie emocjonalne.
7 listopada 2026, godz. 12:00
„Błąd systemu” (2019), reż. Nora Fingscheidt
Warsztat poprowadzi: Agata Gribnau - psycholożka
„Błąd systemu” w reżyserii Nory Fingscheidt to poruszający dramat opowiadający o dziewięcioletniej Benni, która z powodu trudności w kontrolowaniu emocji i gwałtownych reakcji nie potrafi odnaleźć się w kolejnych placówkach opiekuńczych. Dziewczynka zostaje przenoszona z miejsca na miejsce, a jej zachowanie sprawia, że dorośli coraz częściej czują się wobec niej bezradni. Pod złością i buntem kryje się jednak głęboka potrzeba miłości, akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa.
Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:
● wpływie trudnych doświadczeń z dzieciństwa na życie emocjonalne
● traumie i jej możliwych konsekwencjach dla zachowania
● rozpoznawaniu i wyrażaniu trudnych emocji
● złości i agresji jako możliwych sygnałach cierpienia
● potrzebie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności
● wpływie odrzucenia i zerwanych więzi na relacje z innymi
● budowaniu zaufania i tworzeniu bezpiecznych relacji
● empatii i powstrzymywaniu się od pochopnego oceniania innych
● roli specjalistycznej pomocy w radzeniu sobie z traumą
● możliwościach i ograniczeniach systemu opieki nad dziećmi
Następne filmy w cyklu:
LISTOPAD (Traumy i ich konsekwencje – radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, wpływ traum na życie emocjonalne.)
21.11 - "Hamnet" reż. Chloe Zhao
GRUDZIEŃ (Uzależnienia II – pogłębiona refleksja nad wpływem uzależnień na jednostkę i otoczenie.)
5.12 - "Mój piękny syn" reż. Felix Van Groeningen
19.12 - "Wieloryb" reż. Darren Aronofsky
Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).
AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.
Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej