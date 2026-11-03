Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

- projekcja filmu

- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

Temat dziewiąty: Traumy i ich konsekwencje – radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, wpływ traum na życie emocjonalne.

7 listopada 2026, godz. 12:00

„Błąd systemu” (2019), reż. Nora Fingscheidt

Warsztat poprowadzi: Agata Gribnau - psycholożka

„Błąd systemu” w reżyserii Nory Fingscheidt to poruszający dramat opowiadający o dziewięcioletniej Benni, która z powodu trudności w kontrolowaniu emocji i gwałtownych reakcji nie potrafi odnaleźć się w kolejnych placówkach opiekuńczych. Dziewczynka zostaje przenoszona z miejsca na miejsce, a jej zachowanie sprawia, że dorośli coraz częściej czują się wobec niej bezradni. Pod złością i buntem kryje się jednak głęboka potrzeba miłości, akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa.



Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

● wpływie trudnych doświadczeń z dzieciństwa na życie emocjonalne

● traumie i jej możliwych konsekwencjach dla zachowania

● rozpoznawaniu i wyrażaniu trudnych emocji

● złości i agresji jako możliwych sygnałach cierpienia

● potrzebie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności

● wpływie odrzucenia i zerwanych więzi na relacje z innymi

● budowaniu zaufania i tworzeniu bezpiecznych relacji

● empatii i powstrzymywaniu się od pochopnego oceniania innych

● roli specjalistycznej pomocy w radzeniu sobie z traumą

● możliwościach i ograniczeniach systemu opieki nad dziećmi





Następne filmy w cyklu:

LISTOPAD (Traumy i ich konsekwencje – radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, wpływ traum na życie emocjonalne.)

21.11 - "Hamnet" reż. Chloe Zhao

GRUDZIEŃ (Uzależnienia II – pogłębiona refleksja nad wpływem uzależnień na jednostkę i otoczenie.)

5.12 - "Mój piękny syn" reż. Felix Van Groeningen

19.12 - "Wieloryb" reż. Darren Aronofsky

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

