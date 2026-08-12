Koniec ulicy Dębowej

Historia rodziny Plattów, której spokojna okolica zostaje przeniesiona do czasów prehistorycznych. „Koniec ulic Dębowej” od 14 sierpnia w Kinie Światowid.

Kiedy tajemnicze wydarzenie kosmiczne oddziela Oak Street od przedmieść i przenosi ich okolicę w nieznane, rodzina wkrótce odkrywa, że ​​jej przetrwanie zależy od tego, czy będą trzymać się razem, poruszając się po zmienionym otoczeniu.

Reżyser: David Robert Mitchell

Produkcja: USA 2026

Obsada: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery

Czas: 110 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.