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Koniec ulicy Dębowej

 Elbląg, Koniec ulicy Dębowej
fot. arch. Kina Światowid

Historia rodziny Plattów, której spokojna okolica zostaje przeniesiona do czasów prehistorycznych. „Koniec ulic Dębowej” od 14 sierpnia w Kinie Światowid.

Kiedy tajemnicze wydarzenie kosmiczne oddziela Oak Street od przedmieść i przenosi ich okolicę w nieznane, rodzina wkrótce odkrywa, że ​​jej przetrwanie zależy od tego, czy będą trzymać się razem, poruszając się po zmienionym otoczeniu.

Reżyser: David Robert Mitchell

Produkcja: USA 2026

Obsada: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery

Czas: 110 min

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


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