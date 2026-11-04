Kot Prot w Kinie Światowid

Cudownie chimeryczny Kot Prot, stworzony przez Dr. Seussa, trafia na duży ekran w pełnometrażowym animowanym debiucie kinowym. To zupełnie nowa, epicka przygoda z kocim pazurem, w której królują psoty, magia i chaos. „Kot Prot” od 6 listopada w Kinie Światowid.

Robiąc to, co robi najlepiej, Prot zaraża dzieci radością na swój prześmieszny, charakterystyczny i niespotykanie nonszalancki sposób. Zabiera też widzów w fantastyczną podróż po świecie, którego ci nigdy dotąd nie widzieli. W filmie nasz bohater podejmuje się najtrudniejszego w swoim życiu zadania dla I.I.I.I. (Instytutu Inicjowania Imaginacji i Inspiracji, sp. z o.o.). Ma pocieszyć Gabby i Sebastiana, rodzeństwo przeżywające trudności w związku z przeprowadzką do innego miasta. Prot jest znany z przesadnego działania, dlatego może to być ostatnia szansa tego wiecznego sprawcy zamieszania, żeby się wykazać. Inaczej może stracić swój magiczny kapelusz!

Reżyser: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja

Produkcja: USA 2026

Czas: 91 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.