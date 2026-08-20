Kręciołek w Kinie Światowid

Przygody wesołego, małego trolla mieszkającego na wyspie Bornholm. „Kręciołek” od 21 sierpnia w Kinie Światowid.

Kręciołek mieszka pod ziemią na pięknej wyspie Bornholm. Razem z całą rodziną trolli woli pozostawać pod powierzchnią. Wszak życie na powierzchni jest pełne niebezpieczeństw. Pewnego dnia wspaniałą zabawę w loty na grzbietach nietoperzy przerywa mu głośny grzmot. Kręciołek postanawia wyjść na powierzchnię i sprawdzić, co takiego wydarzyło się w świecie ludzi. To będzie początek wspaniałej przygody.

Reżyser: Jan Rahbek

Produkcja: Dania 2026

Czas: 80 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.