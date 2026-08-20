Księga pustyni w Kinie Światowid

Nowa, porywająca historia od mistrza kina przygodowego. Familijna, pełna emocji przygoda osadzona w zapierających dech saharyjskich pejzażach. „Księga pustyni” od 21 sierpnia w Kinie Światowid.

Dwunastoletnia Sun wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. Na miejscu poznaje prawdziwe losy chłopca, który w wieku dwóch lat zaginął podczas potężnej burzy piaskowej. Pozostawiony na pastwę pustyni, zostaje cudownie ocalony przez stadko strusi. Spędza z nimi następne dziesięć lat, ucząc się przetrwania i dorastając z dala od ludzi. Jego największym przyjacielem i towarzyszem zabaw jest fenek – wielkouchy lisek pustyni. Chłopiec uczy się komunikować ze zwierzętami, a dzika natura staje się jego domem. To opowieść o niezwykłej więzi, która potrafi narodzić się nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

Reżyser: Gilles de Maistre

Produkcja: Francja 2025

Obsada: Nahel Tran, Neige de Maistre, Adriane Grządziel, Sairi Salma, Kev Adams

Czas: 95 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.