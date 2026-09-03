Ktoś całkiem obcy w Kinie Światowid

Trzymająca w napięciu, poruszająca historia o granicach, które jesteśmy gotowi przekroczyć, aby chronić najbliższych. „Ktoś całkiem obcy” od 4 września w Kinie Światowid.

Kiedy syryjska lekarka wraz z córką zostają zmuszone do ucieczki z Aleppo, jedna desperacka decyzja uruchamia łańcuch wydarzeń, który przekracza granice i wciąga pięcioro nieznajomych w sam środek tej samej burzy. Przemytnik próbujący ocalić syna. Żołnierz zmagający się z własnym sumieniem. Poeta poszukujący domu. Kapitan greckiej straży przybrzeżnej rozdarty między obowiązkiem a miłosierdziem. Ich drogi krzyżują się pewnej nocy na Morzu Śródziemnym – w miejscu, gdzie przetrwanie nie jest pewne, a człowieczeństwo objawia się w swojej najsurowszej postaci.

Reżyser: Brandt Andersen

Produkcja: Turcja, USA, Palestyna, Jordania 2024

Obsada: Yasmine Al Massri, Omar Sy, Konstantinos Markoulakis

Czas: 103 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.