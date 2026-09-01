Pociągi wrócą do Nowego Dworu Gdańskiego

Koniec wieloletniego marazmu na żuławskich torach. Rząd zapowiada błyskawiczny remont linii z Szymankowa do Nowego Dworu Gdańskiego. Przetarg ruszy wkrótce, a pierwsze pociągi mają wyjechać na tory pod koniec przyszłego roku.

Od kilkudziesięciu lat ruch kolejowy na linii Szymankowo – Nowy Dwór Gdański jest wstrzymany. Jednak w poniedziałek (31 sierpnia) Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, zapowiedział jej szybki remont i powrót pociągów. Pierwsze skład pasażerski ma pojechać tą trasą już do końca przyszłego roku.

- Nie opowiadamy bajek, że jakieś studia wykonalności będziemy robić czy projektować przez trzy lata. Po prostu ogłaszamy przetarg na robotę i wchodzimy na plac budowy w przyszłym roku, żeby te 25 kilometrów powróciło na mapę kolejową. Mój cel jest taki, żeby połączenia powróciły w grudniu przyszłego roku – zadeklarował podczas spotkania w Nowym Stawie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, cytowany przez portal Malbork.Naszemiasto.pl.

W planach jest uruchomienie 10 par połączeń dziennie. Organizatorem przewozów pasażerskich będzie samorząd województwa pomorskiego.

- Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym opublikowaliśmy ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług kolejowych, które obejmują również trasę do Nowego Dworu Gdańskiego. Wstępnie zakładamy na tej trasie co najmniej 10 par pociągów na dobę – zapowiada marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, cytowany przez portal pomorskie.eu.

W ramach inwestycji nawierzchnia torowa na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stogi (20 km) zostanie wymieniona, a pozostały odcinek Stogi – Szymankowo przejdzie gruntowny remont. Wiąże się to z modernizacją 35 przejazdów kolejowo-drogowych, 29 przepustów i 2 mostów.

Na linii mają funkcjonować trzy przystanki: Marynowy, Tralewo i Stogi oraz dwie stacje: Nowy Dwór Gdański i Nowy Staw. Na przystankach powstaną jednokrawędziowe perony o długości 85 metrów, natomiast w Nowym Stawie powstanie peron dwukrawędziowy. Wyremontowany zostanie także dworzec w Nowym Dworze Gdańskim. Trasa pozostanie linią niezelektryfikowaną.

Warto przypomnieć, że linia kolejowa Szymankowo – Nowy Staw – Nowy Dwór Gdański została oddana do użytku już w 1886 r. Regularne połączenia pasażerskie były tam realizowane do 1989 r. Później wielokrotnie próbowano je reaktywować, jednak bez trwałego skutku. W latach 2009-2013 spółka Arriva RP uruchamiała wakacyjne połączenie Grudziądz – Szymankowo – Nowy Dwór Gdański, które było skomunikowane z pociągami Żuławskiej Kolei Dojazdowej.