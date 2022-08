Letnia Mała Akademia Filmowa nie zwalnia tempa i zaprasza i na kolejne spotkanie. Tym razem mali artyści poznają pracę filmowca od kuchni, a niesamowitą przygodę przeżyją za sprawą filmu „Kosmiczna przygoda Allana”. Warsztaty i projekcja 17 sierpnia o 11.

Powoli kończą się wakacje, a w raz z nimi spotkania Letniej Małej Akademii Filmowej. Zanim to jednak nastąpi na chwilę staniemy się operatorami kamery i nagramy krótki film o kinie. Po twórczych warsztatach mali filmowcy przeniosą się do Sali kinowej, by wspólnie obejrzeć bajkę „Kosmiczna przygoda Allana”.

Allan ma nieciekawą perspektywę wakacji. Jego rodzice się rozwiedli i teraz mieszka tylko z ojcem na osiedlu gdzie nie ma żadnych przyjaciół. Jest tak zrezygnowany, że zgadza sie pomóc swemu zdziwaczałemu sąsiadowi Hugo, który ma obsesję na punkcie UFO. Allan ma być dla niego ludzką anteną służącą nawiązania kontaktu z obcymi z kosmosu. I wtedy pojawia się Majka - stuprocentowa kosmitka, której UFO awaryjnie ląduje na Ziemi. Między Allanem i Majką nawiązuje się zupełnie nieoczekiwana, prawdziwa przyjaźń. Allan nawet nic nie musi mówić bo kosmitka czyta w jego myślach. Ale źli ludzie wcale nie śpią. Na ślad istnienia kosmitki trafia szalony kolekcjoner, który koniecznie pragnie by była ona częścią jego zbioru dziwności. Teraz Allan przy pomocy sąsiada Helge muszą uratować Majkę przed wpadnięciem w szpony bezwzględnego, szalonego kolekcjonera.

Reżyseria: Amalie Næsby Fick

Produkcja: Dania

Czas: 80 min