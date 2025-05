 Lilo i Stitch w Kinie Światowid

Aktorska wersja bajki z 2002 roku. „Lilo i Stitch” od 23 maja w Kinie Światowid.

Lilo i Stich - aktorska wersja animowanego hitu Disney'a z 2002 roku - to szalona, zabawna i wzruszająca opowieść o samotnej hawajskiej dziewczynce i zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić „zepsutą” rodzinę.

Reżyser: Dean Fleischer Camp

Produkcja: USA 2025

Obsada: Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Czas: 120 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.