Magiczny start 5. Festiwalu Filmów Familijnych!

 Elbląg, Magiczny start 5. Festiwalu Filmów Familijnych!
Fot. Kino Światowid

Pierwszy dzień piątej edycji Festiwalu Filmów Familijnych za nami. Sale Kina Światowid wypełniły się rodzinami, a ekrany rozbłysły premierami i nagrodzonymi produkcjami z całego świata

Popołudnie rozpoczęliśmy o godzinie 16, od przedpremierowego pokazu Rufus – potwór morski, który nie umiał pływać, otwierającego sekcję „Zwierzaki i inne stworzenia".

O 17:30 podczas sekcji „Najlepsze z najlepszych", na ekranie zagościł film Pozdrowienia z Marsa – produkcja, która była hitem podczas zeszłorocznej edycji festiwalu „Ale Kino!", zdobywając podwójne Złote Koziołki (jury i publiczności) oraz Znak Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych. Seans obserwowało nasze jury młodych, pilnie notując swoje pierwsze wrażenia.

Dzień zakończył się premierą Opowieści świątecznej o godzinie 18, która otworzyła cykl „Filmów Świątecznych". Film to debiut norweskiej reżyserki Idy Sagmo Tvedte, która zaadaptowała powieść o tym samym tytule. To również laureat nagrody Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) podczas niemieckiego festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży Schlingel. Na sali obecne było jury rodzinne.

Najmłodsi uczestnicy festiwalu z dumą odbierali swoje festiwalowe legitymacje, zdobywając pierwsze pieczątki.

Zapraszamy na dzień drugi, już dzisiaj od godziny 16:00!

5. Festiwal Filmów Familijnych odbywa się w Kinie Światowid w dniach 1-7 grudnia 2025 r.

 

Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga i współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kino Światowid

