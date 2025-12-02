Magiczny start 5. Festiwalu Filmów Familijnych!

Popołudnie rozpoczęliśmy o godzinie 16, od przedpremierowego pokazu Rufus – potwór morski, który nie umiał pływać, otwierającego sekcję „Zwierzaki i inne stworzenia".

O 17:30 podczas sekcji „Najlepsze z najlepszych", na ekranie zagościł film Pozdrowienia z Marsa – produkcja, która była hitem podczas zeszłorocznej edycji festiwalu „Ale Kino!", zdobywając podwójne Złote Koziołki (jury i publiczności) oraz Znak Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych. Seans obserwowało nasze jury młodych, pilnie notując swoje pierwsze wrażenia.

Dzień zakończył się premierą Opowieści świątecznej o godzinie 18, która otworzyła cykl „Filmów Świątecznych". Film to debiut norweskiej reżyserki Idy Sagmo Tvedte, która zaadaptowała powieść o tym samym tytule. To również laureat nagrody Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) podczas niemieckiego festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży Schlingel. Na sali obecne było jury rodzinne.

Najmłodsi uczestnicy festiwalu z dumą odbierali swoje festiwalowe legitymacje, zdobywając pierwsze pieczątki.

Zapraszamy na dzień drugi, już dzisiaj od godziny 16:00!

5. Festiwal Filmów Familijnych odbywa się w Kinie Światowid w dniach 1-7 grudnia 2025 r.

Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga i współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.