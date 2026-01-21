 Mała Amelia w Kinie Światowid

Oto świat, w którym wszystko jest możliwe, i opowieść o braniu życia pełnymi garściami. „Mała Amelia” od 23 stycznia w Kinie Światowid.

Amelia, mała Belgijka urodzona w Japonii, nie powiedziała ani słowa, dopóki nie skończyła dwóch i pół roku. Dopiero wizyta babci i związane z nią pewne nieoczekiwane zdarzenie sprawiają, że w dziewczynce rozbudza się wielki apetyt na odkrywanie świata Każdego dnia w głowie małej Amelii kłębi się coraz więcej myśli i pytań. Kim jestem? Co mnie ukształtowało? Dziewczynka rozwiewa te wątpliwości z pomocą babci Claude i niani Nishio-San.

Reżyser: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang

Produkcja: Francja 2025

Czas: 75 min

