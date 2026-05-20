Mandalorian i Grogu w Kinie Światowid

Film z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który kontynuuje przygody Dina Djarina i jego młodego podopiecznego. „Mandalorian i Grogu” od 22 maja w Kinie Światowid.

Złowrogie Imperium upadło, a imperialni watażkowie wciąż są rozproszeni po całej galaktyce. Nowo powstała Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła Rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród, Dina Djarina, i jego młodego ucznia, Grogu.

 

Reżyser: Jon Favreau

Produkcja: USA 2026

Obsada: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Steve Blum

Czas: 132 min

 

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


