Mira w Kinie Światowid
Dylematy okresu dojrzewania oczami błyskotliwej uczennicy. „Mira” od 4 września w Kinie Światowid.
Mira to pogodna 12-latka. Uwielbia tworzyć małe dzieła sztuki z plastiku z recyklingu.
Cały wolny czas spędza beztrosko z dwójką swych przyjaciół. Wszystko się zmienia, gdy w jej klasie pojawia się nowa, super popularna dziewczyna. Przed Mirą trudne dylematy - czy powinna porzucić plany własnej wystawy sztuki i tak jak inne dziewczyny rozmawiać tylko o zakochiwaniu się i miłości? Dorastanie czasem potrafi być wielkim wyzwaniem. Zwłaszcza jak nie do końca chce się dorosnąć.
Reżyser: Marie Limkilde
Produkcja: Dania 2025
Obsada: Ellen Edith Pultz-Hansen, Filippa Marcella Olesen Olsson, Hugo Arthy, Solvej Marie Schunk Jensen, Signe Egholm Olsen, Jytte Kvinesdal
Czas: 85 min
Bilety można nabyć:
- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.