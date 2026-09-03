Mira w Kinie Światowid

Dylematy okresu dojrzewania oczami błyskotliwej uczennicy. „Mira” od 4 września w Kinie Światowid.

Mira to pogodna 12-latka. Uwielbia tworzyć małe dzieła sztuki z plastiku z recyklingu.

Cały wolny czas spędza beztrosko z dwójką swych przyjaciół. Wszystko się zmienia, gdy w jej klasie pojawia się nowa, super popularna dziewczyna. Przed Mirą trudne dylematy - czy powinna porzucić plany własnej wystawy sztuki i tak jak inne dziewczyny rozmawiać tylko o zakochiwaniu się i miłości? Dorastanie czasem potrafi być wielkim wyzwaniem. Zwłaszcza jak nie do końca chce się dorosnąć.

Reżyser: Marie Limkilde

Produkcja: Dania 2025

Obsada: Ellen Edith Pultz-Hansen, Filippa Marcella Olesen Olsson, Hugo Arthy, Solvej Marie Schunk Jensen, Signe Egholm Olsen, Jytte Kvinesdal

Czas: 85 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.