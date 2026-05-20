 Młode matki w Kinie Światowid

Film w mistrzowski sposób ukazuje wstrząsy związane z macierzyństwem i kruchość ludzkiego życia. „Młode matki” od 22 maja w Kinie Światowid.

Julie, mająca w przeszłości problemy z nałogami, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jessica i Perla, poza wychowawcami oraz pracownikami ośrodka, nie mogą liczyć na żadne wsparcie. Pierwszą z dziewczyn po urodzeniu porzuciła matka, z którą po latach chciałaby się pojednać, druga zmaga się z obojętnością ze strony siostry oraz partnera. Naïma marzy, by w końcu znaleźć stabilizację i bezpieczeństwo. Z kolei piętnastoletnia Ariane, chcąc skończyć szkołę, myśli o tym, by oddać dziecko do rodziny zastępczej, wbrew woli swojej matki.

Reżyser: Jean-Pierre i Luc Dardenne

Produkcja: Belgia/Francja 2025

Obsada: Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaina Halloy Fokan

Czas: 104 min

