Moi synowie

 Elbląg, Moi synowie
fot. Kino Światowid

Film, który porusza tematy rozpadu rodziny, przemocy, radykalizacji młodzieży i napięć społecznych. „Moi synowie” od 5 września w Kinie Światowid.

Pierre, lat 50, samotnie wychowuje dwóch synów. Są ze sobą bardzo zżyci. Najmłodszy Louis wkrótce opuści dom, by wyjechać na uniwersytet do Paryża. Nieco starszy Fus staje się coraz bardziej skryty. Zafascynowany przemocą, zaczyna działać w skrajnie prawicowych grupach ekstremistycznych, co jest nie do przyjęcia dla jego ojca. Wiele ich łączy, ale i dzieli, miłość i nienawiść, dopóki nie dojdzie do tragedii.

 

Reżyser: Delphine Coulin, Muriel Coulin

Produkcja: Francja 2025

Obsada: Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon

Czas: 120 min

 

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Informacja Kina Światowid

