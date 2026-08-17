 "Na rauszu" w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

- projekcja filmu

- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

Temat szósty: Uzależnienia – zgłębianie problematyki uzależnień w kontekście psychologicznym i społecznym

22 sierpnia 2026, godz. 12:00

„Na rauszu” (2020) reż. Thomas Vinterberg

Warsztat poprowadzi: Justyna Jakubowska - psychoterapeutka

Film opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować.

Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi – przez cały dzień, również w pracy...

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

● mechanizmach powstawania uzależnienia od alkoholu

● społecznej akceptacji picia alkoholu i jej konsekwencjach

● wpływie używek na zdrowie psychiczne i podejmowanie decyzji

● presji społecznej związanej z piciem alkoholu

● wpływie uzależnienia na relacje rodzinne i zawodowe

● odpowiedzialności za własne wybory i zachowania

● rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych świadczących o rozwijającym się uzależnieniu

● zdrowych sposobach radzenia sobie ze stresem i kryzysami

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.