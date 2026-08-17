"Na rauszu" w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego
AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.
Spotykamy się w formule:
- projekcja filmu
- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)
Temat szósty: Uzależnienia – zgłębianie problematyki uzależnień w kontekście psychologicznym i społecznym
22 sierpnia 2026, godz. 12:00
„Na rauszu” (2020) reż. Thomas Vinterberg
Warsztat poprowadzi: Justyna Jakubowska - psychoterapeutka
Film opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować.
Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi – przez cały dzień, również w pracy...
Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:
● mechanizmach powstawania uzależnienia od alkoholu
● społecznej akceptacji picia alkoholu i jej konsekwencjach
● wpływie używek na zdrowie psychiczne i podejmowanie decyzji
● presji społecznej związanej z piciem alkoholu
● wpływie uzależnienia na relacje rodzinne i zawodowe
● odpowiedzialności za własne wybory i zachowania
● rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych świadczących o rozwijającym się uzależnieniu
● zdrowych sposobach radzenia sobie ze stresem i kryzysami
Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).
AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.
Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.