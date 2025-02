Naznaczeni w Kinie Światowid

Tętniąca namiętnościami ekranizacja pierwszej części bestsellerowego cyklu powieści, które podbiły serca milionów czytelników na całym świecie. „Naznaczeni” od 14 lutego w Kinie Światowid.

Shaw Landon kocha Rule’a Archera odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę. Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule’a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Ale czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość? Szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.

Reżyser: Nick Cassavetes

Produkcja: USA 2024

Obsada: Chase Stokes, Natalie Alyn Lind, Alexander Ludwig, Ella Balinska

Czas: 94 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.