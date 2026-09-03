Nie patrz w dół 2 w Kinie Światowid

Kontynuacja znakomitego thrillera, który stał się światowym fenomenem. „Nie patrz w dół 2” od 4 września w Kinie Światowid.

Po tragicznej śmierci siostry, Jax postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych. Wraz z przyjaciółką – Luce decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie: wspinaczkę na legendarne zbocze Mount Kwan w Tajlandii. To co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Nagłe osunięcie skał odcina kobietom drogę ucieczki i pozostawia uwięzione na kruchej półce skalnej 3500 metrów nad ziemią. Zawieszone między niebem a przepaścią, narażone na wycieńczający upał, bez wody i kontaktu ze światem, Jax i Luce muszą zmierzyć się z własnymi lękami, przekroczyć granice wytrzymałości i zawalczyć o życie.

Reżyser: Michael Spierig, Peter Spierig

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2026

Obsada: Harriet Slater, Tom Brittney, Jordan Coleman

Czas: 100 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.