Niesamowite przygody skarpetek 4. Do roboty!

Skarpetki znów biorą się do roboty! Nie ma co liczyć na nudę – odlotowi bohaterowie będą mieć niezłe urwanie głowy. „Niesamowite przygody skarpetek 4. Do roboty!” od 6 listopada w Kinie Światowid.

Iść za głosem serca i robić to, co się kocha – tymi mądrymi słowami kierują się wszystkie skarpetki! Dzięki odwadze w próbowaniu nowych rzeczy oraz dzięki wrodzonemu entuzjazmowi nietypowi bohaterowie ruszają w świat, gotowi na nowe przygody. Kto powiedział, że skarpetka nie może zostać kulinarną celebrytką, odkrywcą żeglującym dookoła świata czy pomocnikiem Świętego Mikołaja? Skarpetki są zawsze chętne do roboty i wciąż zaskakują! Trzymajcie się mocno kinowych foteli, bo będzie się działo!

Film oparty na kultowej lekturze szkolnej oraz na pozostałych książkach bestsellerowej serii Justyny Bednarek i Daniela de Latoura, którą pokochały miliony młodych czytelników.

W tym zestawie przygód czekają na was następujące opowieści:

O skarpetce, która została muzykiem – reż. Mateusz Kmieć

O skarpetce, która odnalazła nieznany ląd – reż. Natalia Bartska-Kmieć

O skarpetce, która została pomocnikiem lekarza – reż. Małgorzata Mianowska

O skarpetce, która została pomocnikiem Mikołaja – reż. Anna Jadwiszczak

O skarpetce smakoszce – reż. Mateusz Kmieć

O skarpetce, której słuchają się roboty – reż. Mateusz Kmieć

Reżyser: Paweł Wendorff

Produkcja: Polska, Portugalia 2026

Czas: 55 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.