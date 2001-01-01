Trójka przyjaciół kontra tajemnicze śledztwo. „Nowe opowieści Franka” od 5 września w Kinie Światowid.

Wakacje Franka nie zaczynają się najlepiej. Jego najlepsi przyjaciele się pokłócili. Frank postanawia zrobić wszystko, aby zażegnać konflikt między nimi. Obmyśla sprytny plan -wmawia im, że za serią włamań w Wiedniu stoi jego ekscentryczna sąsiadka. Cała ekipa postanowiła rozpocząć wspólne śledztwo. Czy znajdą dowody na panią Berger? A może za włamaniami stoi ktoś inny?

Reżyser: Johannes Schmid

Produkcja: Niemcy, Austria 2023

Obsada: Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha, Maria Bill, Rainer Egger, Ursula Strauss

Czas: 72 min

