 Nowy pamiętnik Pauliny P. w Kinie Światowid

Produkcja, która wciąga widzów w świat pełen szkolnych przygód, pierwszych miłości i codziennych problemów, z którymi może utożsamiać się wielu młodych ludzi. „Nowy pamiętnik Pauliny P.” od 10 lipca w Kinie Światowid.

Paulina ma już 11 lat i idzie do 5 klasy, gdzie nie będzie narzekać na nudę. Czekają na nią nowe przygody i wyzwania, zarówno w szkole, jak i poza nią. Walcząc z przeciwnościami losu Paulina ponownie skorzysta ze swoich atutów: uroku, bujnej wyobraźni i pomysłowości.

Reżyser: Neven Hitrec

Produkcja: Chorwacja 2023

Obsada: Katja Matković, Judita Franković, Igor Kovac, Borko Perić

Czas: 96 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.