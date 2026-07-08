Nowy pamiętnik Pauliny P. w Kinie Światowid
Produkcja, która wciąga widzów w świat pełen szkolnych przygód, pierwszych miłości i codziennych problemów, z którymi może utożsamiać się wielu młodych ludzi. „Nowy pamiętnik Pauliny P.” od 10 lipca w Kinie Światowid.
Paulina ma już 11 lat i idzie do 5 klasy, gdzie nie będzie narzekać na nudę. Czekają na nią nowe przygody i wyzwania, zarówno w szkole, jak i poza nią. Walcząc z przeciwnościami losu Paulina ponownie skorzysta ze swoich atutów: uroku, bujnej wyobraźni i pomysłowości.
Reżyser: Neven Hitrec
Produkcja: Chorwacja 2023
Obsada: Katja Matković, Judita Franković, Igor Kovac, Borko Perić
Czas: 96 min
Bilety można nabyć:
- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.