Następny fascynujący rozdział kultowego uniwersum kinowego Obecność, opartego na prawdziwych wydarzeniach. „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” od 5 września w Kinie Światowid.

Akcja filmu rozgrywa się w 1986 roku, pięć lat po wydarzeniach z Obecność 3: Na rozkaz diabła. Warrenowie, będący na emeryturze po problemach zdrowotnych Eda, zostają poproszeni o pomoc przez rodzinę Smurlów, która doświadcza przerażających zjawisk paranormalnych w swoim domu. Rodzina Smurlów twierdziła, że ich dom był nawiedzany przez demona od 1974 do 1989 roku. Zgłaszali różne zjawiska, takie jak dziwne zapachy, głosy, a nawet fizyczne ataki.

Reżyser: Michael Chaeves

Produkcja: USA 2025

Obsada: Ben Hardy, Vera Farmiga, Patrick Wilson

Czas: 135 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.