Kino Światowid zaprasza na wyjątkową projekcję filmu „Od Moneta do Matisse’a. Portrety ówczesnych ogrodów” w ramach cyklu “Filmy o sztuce”. 25 lutego o 12:00 oraz 18:00.

Claude Monet był zapalonym ogrodnikiem i jednym z najważniejszych malarzy ogrodów w historii sztuki — ale nie jedynym. Van Gogh, Bonnard, Sorolla, Sargent, Pissarro czy Matisse również odnajdywali w ogrodach niewyczerpane źródło inspiracji. Film zabiera widzów w magiczną podróż do ogrodów wielkich artystów, takich jak legendarne Giverny czy Seebüll, ukazując je oczami twórców, którzy kształtowali nowoczesne malarstwo. To wizualna uczta pełna kolorów, światła i niezwykłych kompozycji, oparta na dziełach zaprezentowanych na innowacyjnej wystawie w Royal Academy of Arts w Londynie. Kamera odkrywa motywy, linie i barwy znane z obrazów Moneta i jego współczesnych, pokazując, jak rodził się nowoczesny ogród i jaką rolę odgrywał (i wciąż odgrywa) w kulturze i sztuce. Jak powiedział sam Monet: „Oprócz malarstwa i ogrodnictwa, w niczym innym nie jestem dobry”. Idealna propozycja dla miłośników sztuki, malarstwa i ogrodów.

Reżyseria: David Bickerstaff

Produkcja: Wielka Brytania, 2016

Czas trwania: 90 min

Pozostałe filmy w cyklu: 25.03 – „Wielkanoc w sztuce”, 29.04 – „Turner & Constable”,

27.05 – „Frida Kahlo. Ikoniczna artystka”, 24.06 – „Nowy Caravaggio. Dzieła wszystkie”