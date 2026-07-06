 Orły republiki w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Orły republiki”. Projekcja filmu Tarika Saleha odbędzie się w czwartek 9 lipca o 19:00 w Kinie Światowid.

To historia Georga Fahmy zwanego “faraonem ekranu”. Zwraca na niego uwagę sam prezydent Egiptu Abd al-Fattah as Sisi, który życzy sobie, aby gwiazdor zagrał główną rolę w filmie biograficznym, gloryfikującym prezydenta. Okazuje się, że jest to propozycja nie do odrzucenia – władza szantażem wymusza na aktorze jej przyjęcie.

Początkowo, jak przystało na gwiazdę, bohater liczy na to, że będzie miał sporo do powiedzenia, zarówno w sprawie swojej roli, jak i kształtu całego filmu. Szybko jednak zostaje sprowadzony na ziemię. Głównie za sprawą obecnego na planie tajemniczego doktora Manssoura, który sprawuje pieczę nad produkcją i jej odpowiednim, propagandowym tonem. Sytuację dodatkowo komplikuje romans, w jaki Fahmy wdaje się z żoną jednego z wysoko postawionych generałów. To moment, w którym fikcja i rzeczywistość zaczynają się niebezpiecznie przenikać.

Reżyseria: Tarik Saleh

Obsada: Fares Fares, Lyna Khoudri, Cherien Dabis

Produkcja: Szwecja, Francja, Dania 2025

Czas: 129 min