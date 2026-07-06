W tych miejscach miasto zapowiada zmiany dla kierowców i pieszych

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sygnalizacji świetlnej przy Placu Jagiellończyka oraz nowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Płk Stanisława Dąbka w Elblągu.

Przetarg obejmuje również wykonanie pomiarów ruchu na skrzyżowaniu ulic 12 Lutego - Nowowiejska - Teatralna - Królewiecka - Płk Stanisława Dąbka. Główne zadanie to wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sygnalizacji świetlnej przy Placu Jagiellończyka. Z dokumentów przetargowych wynika, że ma zostać przeanalizowana możliwość przekraczania wszystkich przejść dla pieszych na tym skrzyżowaniu w jednym cyklu oraz skrętu z dwóch pasów z ul. Teatralnej w lewo w kierunku ul. Płk Stanisława Dąbka (aktualnie jeden pas ruchu w lewo).

Wytyczne, która mają zostać uwzględnione w projekcie to:

- Dodanie do układu sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ul. Królewiecką (DW504), tj. montaż nowych sygnalizatorów na tym przejściu i podłączenie ich do istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej. Przeanalizowanie możliwości przekraczania wszystkich przejść dla pieszych na tym skrzyżowaniu tak, aby były przekraczane w jednym cyklu. Przeanalizowanie możliwości skrętu z dwóch pasów z ul. Teatralnej w lewo w kierunku ul. Płk Stanisława Dąbka (aktualnie jeden pas ruchu w lewo). Zaprojektowanie optymalnej koordynacji pomiędzy istniejącymi skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną: Giermków - Hetmańska, 1 Maja - Hetmańska, 12 Lutego - Armii Krajowej, 12 Lutego - przejście dla pieszych przy ul. Słonecznej, Plac Jagiellończyka, Płk Stanisława Dąbka - Cicha, Płk Stanisława Dąbka - Pionierska, przejście dla pieszych – czytamy w dokumentach przetargowych.

Przetarg obejmuje również wykonanie dokumentacji technicznej nowej sygnalizacji świetnej na istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Płk Stanisława Dąbka zlokalizowanego pomiędzy ulicami Pionierska - Józefa Piłsudskiego.

Wytyczne, które mają zostać uwzględnione to:

- Uruchomienie sygnalizacji świetlnej przez zgłoszenie pieszego, możliwość przekraczania przejścia dla pieszych tak, aby była przekraczana w jednym cyklu – czytamy w dokumentach przetargowych.

Oferty w przetargu można składać do 10 lipca. Firma, która zostanie w nim wyłoniona, ma 60 dni od podpisania umowy na realizację zadania.

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