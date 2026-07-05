Latawce królują nad Łęczem

Co roku Łęcze, wieś wiatru i podcieni, obchodzi swoje święto, zapraszając na rodzinny festyn. W tym roku pogoda próbowała pomieszać szyki, ale organizatorzy się nie poddali i imprezę z różnymi atrakcjami przeprowadzili. Zobacz zdjęcia.

,Dzisiejsze latawce nie przypominają już tych z przeszłości, wykonanych z listewek i papieru. Można było się o tym przekonać podziwiając egzemplarze puszczone podczas festynu w Łęczu przez Fundację Strefa Mocy.

- Latawce już teraz są wykonywane z dosłownie kosmicznych materiałów. To są materiały ultralekkie. Wykorzystujemy do tego tak zwany nylon ripstop, który jest bardzo lekki. Wykorzystujemy również włókna węglowe albo szklane, czyli już niekoniecznie papier i listewki, tylko nowoczesne materiały, które są ultralekkie i pozwalają też na trochę dłuższą zabawę z latawcami - wyjaśnia Anna Milarska, wiceprezes Fundacji Strefy Mocy ze Sztutowa.

Jaki jest najlepszy przepis na to, by latawiec jak najdłużej utrzymywał się w powietrzu?

- Dobrej konstrukcji latawiec, długa linka i dwie osoby. Jedna osoba trzyma latawiec, druga osoba trzyma koniec linki. Na za krótkiej lince latawiec zazwyczaj nie poleci, musi mieć trochę dłuższą i wtedy możemy się nim cieszyć - wyjaśnia specjalistka od produkcji latawców i ich puszczania.

Pogoda zbytnio organizatorom festynu w Łęczu nie sprzyjała, ale gdy od czasu do czasu wychodziło słońce, można było podziwiać latawce w całej krasie - smoki, postaci z bajek czy maskotki, jak słynna labubu. (patrz zdjęcia). Organizatorzy - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki” oraz Fundacja Archipelag Marzeń i Miasto i Gmina Tolkmicko przygotowali szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych - występy na scenie w wykonaniu m.in. zespołu Sasanki, Patrycji Lipińskiej czy KIX Collective, prezentacje młodzieżowej drużyny pożarniczej i liczne stoiska, na których można było m.in. postrzelać z łuku, nauczyć się robić latawce czy skosztować różnego rodzaju przysmaków, przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich.

(fot. RG)

Impreza w Łęczu potrwa do godz. 17.

Patronat honorowy: Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski, Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.; Patronat: Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Organizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki”.

Współorganizatorzy: Fundacja Archipelag Marzeń oraz Miasto i Gmina Tolkmicko.

Patronat medialny: portEl.pl

Sponsor: „Gosia” Usługi Sprzątania.