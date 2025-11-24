Ostatni wiking w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza do Kina Światowid na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 27 listopada o godzinie 19. Tym razem widzowie zobaczą film „Ostatni wiking”, a prelekcję oraz dyskusję poprowadzi dr Bartosz Filip z Uniwersytetu Gdańskiego.

Reżyser filmu – Anders Thomas Jensen po raz kolejny udowadnia, że w towarzystwie Madsa Mikkelsena potrafi stworzyć kino jednocześnie niepokorne, błyskotliwe i niepodrabialne. „Ostatni wiking” to pełna energii i autoironii podróż przez pękniętą psychikę, braterskie napięcia oraz świat, w którym racjonalność przegrywa z fantazją.

„Ostatni wiking” to opowieść balansująca na granicy czarnej komedii, absurdu i psychologicznego dramatu. Jej bohater, Anker, po czternastu latach wychodzi z więzienia z jednym zamiarem – odzyskać zrabowaną przed laty fortunę. Okazuje się jednak, że klucz do ukrytego łupu ma jego brat Manfred, dziś funkcjonujący jako… John Lennon. Zanurzony w świecie zaburzonej tożsamości, odległym od realiów, jest jednocześnie największą przeszkodą i jedyną szansą na powodzenie planu Ankera.

Bilety na spotkanie można kupić na: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie kina.