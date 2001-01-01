Współczesna reinterpretacji "Wojny państwa Rose" - czarnej komedii z 1989 roku. „Państwo Rose” od 29 sierpnia w Kinie Światowid.

Zapłon rywalizacji i urazów, który kryje się pod fasadą idealnej pary, wybucha, gdy zawodowe marzenia męża legły w gruzach. Akcja toczy się na kalifornijskim wybrzeżu i obejmuje dwie dekady związku Ivy - ambitnej szefowej kuchni oraz Theo - architekta, który traci pracę. Ich małżeństwo, początkowo pełne pasji, stopniowo przeradza się w pole bitwy.

Reżyser: Jay Roach

Produkcja: Wielka Brytania, USA 2025

Obsada: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney, Sunita Mani

Czas: 105 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.