Pasażer Andrzej Munk w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Pasażer Andrzej Munk”. Seans i rozmowa o dokumencie Michała Bielawskiego odbędzie się 5 listopada o 19:00 w Kinie Światowid.

Zrealizowany w oparciu o unikalne materiały archiwalne dokument poświęcony postaci Andrzeja Munka, autora niezapomnianych obrazów „Człowiek na torze”, „Eroica”, „Zezowate szczęście”, „Pasażerka” a także patrona elbląskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Obraz Michała Bielawskiego to autorskie spojrzenie na dorobek artystyczny czołowego twórcy polskiej szkoły filmowej ilustrowane fragmentami filmów, kronikami i zdjęciami z bogatego archiwum bohatera, uzupełnione o impresyjne inscenizacje. Całość spaja narracja z offu, zbudowana z wywiadów udzielonych przez samego Andrzeja Munka oraz jego współpracowników i przyjaciół, która prowadzi nas przez opowieść o jego życiu i twórczości. Ważnym elementem dokumentu są odnalezione w polskich i zagranicznych archiwach nieznane wcześniej materiały filmowe z udziałem reżysera.