 Pociągi w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na jeden z najczęściej nagradzanych polskich filmów. „Pociągi” Macieja Drygasa już 2 czwartek 28 maja o 19.

Przedział w pociągu to miejsce, w którym człowiek na jakiś czas jest wyrwany z kontekstu codziennego bycia. Przez kilka godzin albo przez kilka dni przebywa w nowym socjum, a jego życie toczy się według czasu naznaczonego rozkładem jazdy. W podróży pociągiem jest coś pięknego, magicznego, ale często też bardzo bolesnego. Bywa, że podróży towarzyszy nadzieja, albo – brak jest jakiejkolwiek nadziei. Radość przemieszczania staje się przekleństwem, a łzy radości mieszają się z bólem rozpaczy. „Pociągi” autorska, refleksyjna podróż przez XX wiek złożona wyłącznie z filmowych materiałów archiwalnych. Film zrealizował mistrz kina montażowego – Maciej Drygas, nagrodzony między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych IDFA w Amsterdamie oraz Orłem – Polską Nagrodą Filmową dla najlepszego dokumentu.