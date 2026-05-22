ORP Śniardwy na rzece Elbląg

Polski trałowiec redowy, który zbudowano w gdyńskiej stoczni, 21 maja wpłynął na rzekę Elbląg. To pierwsza wizyta okrętu wojennego na tych wodach od lat. Jego wizytę udokumentował youtube'owy profil 24plreporter.

ORP Śniardwy – jak podaje Portal Morski - „podobnie jak pozostałe trałowce bazowe projektu 207 M (typu Mamry) na co dzień stacjonuje w Gdyni. Zbudowane w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1991 - 1994. Są to jednostki małomagnetyczne przeznaczone do poszukiwania i niszczenia min kontaktowych i niekontaktowych postawionych w zagrodach minowych lub pojedynczo”.

Z naszych informacji wynika, że ponownie okręt pojawi się na elbląskich wodach 2 czerwca, będzie nawet możliwość jego zwiedzenia. 21 maja odbywał próbny rejs do portu, sprawdzano warunki nawigacyjne.