Uderzył w ogrodzenie budowy, miał 2,5 promila

Mężczyzna kierujący BMW nie zauważył ogrodzenia budowlanego na Fromborskiej i w nie uderzył. Gdy policjanci z ruchu drogowego przyjechali na miejsce kolizji okazało się, że 68-letni kierujący ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz odholowali jego samochód, który zostanie teraz zabezpieczony na poczet kary.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepadek pojazdu.


  • Za kierowanie w stanie nietrzeźwości może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepadek pojazdu.. Myslę, że dla takich pijaków za kierownicą nie ma lepszej kary niż paromiesięczna odsiadka, prace społeczne i utrata auta. Przynajmniej na jakiś czas nie będzie sprawcą tragedii innych ludzi.
