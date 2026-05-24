Uderzył w ogrodzenie budowy, miał 2,5 promila
Mężczyzna kierujący BMW nie zauważył ogrodzenia budowlanego na Fromborskiej i w nie uderzył. Gdy policjanci z ruchu drogowego przyjechali na miejsce kolizji okazało się, że 68-letni kierujący ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz odholowali jego samochód, który zostanie teraz zabezpieczony na poczet kary.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepadek pojazdu.
nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu