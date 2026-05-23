Nadzwyczajna sesja o metropolii

W poniedziałek o godz. 15 ma się odbyć nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni mają przyjąć stanowisko przeciwko zmianom w projekcie przepisów krajowych, które mogą zablokować możliwość przynależności Elbląga do związku metropolitarnego Pomorza.

W najbliższych dniach będzie ważyć się przyszłość związku metropolitarnego Pomorza, a konkretnie tego, czy w przyszłości jego częścią mógłby stać się Elbląg. Nie chodzi o zmianę granic administracyjnych województw, ale o możliwość stowarzyszania się samorządów w tej instytucji.

Związek metropolitarny, zgodnie z projektem ustawy, jaki ma być w przyszłym tygodniu głosować Sejm, będą tworzyć Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz 60 okolicznych samorządów. Teoretycznie już dawno funkcje metropolitarne pełnią, ale ustawa ma wiele rzeczy ułatwiać, także realizację wspólnych projektów, przyczyniających się do rozwoju tego obszaru. I dawać dodatkowe środki – ok. 500 mln rocznie na rozwój. Dodajmy, że w Polsce już funkcjonuje ustawa o metropolii śląskiej.

W czasie prac na ustawą padła propozycja, by w przyszłości związek metropolitarny Trójmiasta mógł się rozszerzać, nawet poza granice województwa pomorskiego, co może być dużą szansą dla Elbląga.

„W przypadku gdy silne powiązania funkcjonalne oraz zaawansowane procesy urbanizacyjne dotyczą jednostki samorządu terytorialnego usytuowanej poza granicami administracyjnymi województwa pomorskiego, granice związku metropolitalnego mogą wykraczać poza granice tego województwa i obejmować tę jednostkę” – brzmi proponowana poprawka.

Problem w tym, że w sejmowych kuluarach, jak i wśród niektórych polityków z Pomorza słychać, że powyższy przepis trzeba z projektu ustawy wykreślić. Dlatego władze Elbląga zwołują na poniedziałek, 25 maja na godz. 15 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, by zaprotestować przeciw takiej zmianie. Co ciekawe, dotychczas nie poinformowały o sesji ani mediów, ani mieszkańców. Nie ma też do czasu publikacji tego artykułu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Potwierdziliśmy w dwóch różnych źródłach, że sesja się odbędzie.

Głosowanie w Sejmie nad ustawą o związku metropolitarnym województwa pomorskiego jest zaplanowane na 29 maja.