Nareszcie weekend: Juwenalia, spotkanie z Magdaleną Różczką i festyn GOZ

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W Elblągu trwa Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Więcej o programie tutaj.

 

Na 22 maja zaplanowano tegoroczne Juwenalia Elbląskie. Rozpocznie je o godz. 14 studencka parada, która przemaszeruje z Placu Dworcowego na starówkę. Muzycznymi gwiazdami piątkowego wieczoru będą Gromee i Marta Gałuszewska. Szykuje się zabawa do późnych godzin nocnych. Więcej tutaj.

 

Również 22 maja o godz. 18 w filii bibliotecznej Słoneczna odbędzie się spotkanie autorskie z pisarką i opowiadaczką Sylwią Dec. Wstęp wolny.

 

23 maja odbędzie się kolejny FESTYN GOZ i wymiana odpadów na rośliny. Godz. 10-13, plac Kazimierza Jagiellończyka.

 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zapraszają miłośników przyrody i spędzania czasu na łonie natury na kolejną edycję Pikniku w Krainie Buka. Odbędzie się w sobotę, 23 maja w godz. 11-15 w Bażantarni, na dużej polanie z wiatami. Udział jest bezpłatny.

 

Galeria EL zaprasza na kolejne Twórcze Spotkania. Tym razem temat to "Absolutne minimum". Warsztaty odbędą się 23 maja w godz. 12-14.

 

Elbląskie Centrum Usług Społecznych oraz prezydent Elbląga zapraszają na spotkanie z Magdaleną Różczką i elbląskimi rodzinami zastępczymi. Odbędzie się w sobotę, 23 maja o godz. 16 w Bibliotece Elbląskiej.

 

- 24 maja zapraszamy do elbląskiej katedry na koncert organowy z udziałem Ireneusza Wyrwy, organisty, rzeczoznawcy w zakresie budownictwa organowego, badacza i popularyzatora muzyki organowej, profesora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – informuje ETK w ramach IV Elbląskiego Festiwalu Organowego. Koncert zacznie się o godz. 19.

 

W tym linku są nasze informacje o weekendowych wydarzeniach sportowych.

 

Dobrego tygodnia!


  • Ale jest jeszcze w tym wszystkim jedna dobra wiadomość. Dziś jest piątek. A to oznacza, że za kilka godzin nadejdzie weekend — dwa dni bez maili, bez narcyzów, bez absurdalnych poleceń i bez tonu „a kto tu jest kierownikiem " -:) milego weekendu
