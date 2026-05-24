Zderzenie ze skuterem

Dziś (24 maja) u zbiegu ul. Królewieckiej i Kościuszki doszło do zderzenia auta osobowego ze skuterem. Poszkodowany 69-letni kierowca jednośladu został zabrany do szpitala na badania. Zobacz zdjęcia.

Do zderzenia Dacii ze skuterem doszło około godz. 12:30 na rondzie Plastyk, u zbiegu ul. Królewieckiej z ul. Kościuszki, nieopodal Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowanemu 69-letniemu kierującemu skuterem została udzielona pomoc na miejscu, jednak medycy zabrali go do szpitala na dalsze badania. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. W zależności od stopnia obrażeń kierującego skuterem, 74-letni sprawca zdarzenia zostanie ukarany mandatem i punktami albo sprawa zostanie skierowana do sądu.