Magdalena Różczka i zwyczajne-niezwykłe rodziny w Elblągu

Sobotnie (23 maja) popołudnie w Elblągu przebiegło pod znakiem rodzin zastępczych. Spotkanie z nimi oraz z aktorką Magdaleną Różczką, która promuje pieczę zastępczą i prowadzi Fundację Ukochani, odbyło się w Bibliotece Elbląskiej z inicjatywy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Zobacz zdjęcia.

Rozmowę z Magdaleną Różczką poprowadziła Joanna Kostańczuk z ECUS. Poruszono m. in. kwestię tego, co dla rodzin zastępczych jest wspólne.

- To ludzie, którzy mają serce na dłoni – mówiła aktorka. - Pierwszą rodzinę zastępczą poznałam kilkanaście lat temu i zobaczyłam taką zwyczajną, prawdziwą rodzinę. Na dzieciach nie zrobiło wrażenia, że przyszła „pani z telewizji”, miały zawsze oczy wpatrzone w mamę i tatę, wyciągali do nich rączki jak czegoś potrzebowały. Pomyślałam wtedy „tak, tutaj jest tak, jak powinno być” – mówiła o potrzebie bycia w zwyczajnym domu ze zwyczajnymi rodzicami.

Fundację Ukochani aktorka założyła trzy lata temu. Fundacja zajmuje się m. in. prowadzeniem miejsc wsparcia dla rodziców zastępczych.

- Jak rodzina zastępcza już nią zostaje - dzięki takim miejscom nigdy nie zostanie bez pomocy. Będzie wiedziała, gdzie udać się z problemem, czy po poradę prawną, czy po pomoc specjalisty – tłumaczyła. – Dobrze jest wiedzieć, że zawsze jest ktoś, do kogo można się zwrócić, zadzwonić niemal o każdej porze dnia i nocy. Do tego dążymy – podkreśliła. – Mam nadzieję, że do was, do Elbląga przyjadę na otwarcie kolejnego takiego miejsca – przyznała Magdalena Różczka.

Aktorka przybliżyła jedną z wielu historii rodzin, z jakimi się zetknęła, związaną z wówczas 3-letnim Marcinkiem z dużymi obciążeniami zdrowotnymi.

- Znaleźliśmy dla niego rodzinę zastępczą. Mniej więcej po miesiącu napisali do mnie, że chłopiec się wdrapuje na meble, niedługo będzie chodził. Wiedziałam, że lekarze, mówili, że nie będzie, ale może im się z tej miłości tak wydaje? Później dostałam filmik, na którym on robi pierwsze kroki. Na filmiku rozkochane oczy mamy i ręce, które mówiły „chodź do mnie Marcinku”. On włożył jakiś nadludzki wysiłek w te pierwsze kroki, a dziś biega, tańczy, ma swoją szafeczkę w przedszkolu, majsterkuje, mówi, nie ma PEG-a. To jest taka siła miłości i historia, która mnie napędza każdego dnia.

W czasie rozmowy nie zabrakło nawiązań do aktorskiej i pisarskiej aktywności Magdaleny Różczki, jednak nawet w ramach tych wątków na pierwszym planie pozostawało rodzicielstwo zastępcze. Aktorka dziękowała też tym, którzy się w nie zaangażowali i zapewniała o gotowości wsparcia rodzin przez Fundację Ukochani – zachęcając do bezpośredniego kontaktu.

Podczas wydarzenia prezydent Elbląga Michał Missan wręczył nagrody elbląskim rodzinom zastępczym, dziękował im za podejmowany trud i zaangażowanie. Szczególne wyróżnienie przypadło Elwirze i Markowi Karczewskim. Są od 22 lat rodziną zastępczą, od 18 lat – zawodową. W ich domu opiekę znalazło do tej pory trzydzieścioro dzieci. Jak podkreślono podczas spotkania, stworzyli dla nich dom pełen miłości, życzliwości i akceptacji.

Głos w czasie spotkania zabrało również m. in. Beata Kulesza, dyrektor ECUS. Również ona wyraziła wdzięczność wobec rodzin zastępczych.

- Bardzo wam dziękuję za waszą siłę i moc i proszę o więcej. Chciałabym, żebyście mogli zawsze liczyć na nas i naszych współpracowników – podkreślała dyrektor.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych jest w trakcie realizacji projektu Moc Rodziny. Rozpisana na trzy lata inicjatywa ma na celu promocję pieczy zastępczej i wsparcie już utworzonych rodzin zastępczych.