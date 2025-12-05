Podróż dookoła świata na 5. Festiwalu Filmów Familijnych!

Czwarty dzień Festiwalu Filmów Familijnych okazał się filmową wyprawą przez trzy kontynenty i trzy odmienne światy.

O godzinie 16:00, w sekcji „Zwierzaki i inne stworzenia", pokazaliśmy Noc w zoo – kanadyjską animację o inwazji obcych na ogród zoologiczny, w którym jedyną nadzieją na ratunek okazuje się nie do końca zgrana grupa zwierząt. Pełna akcji i humoru historia wciągnęła festiwalowych widzów w niezwykłą, międzygatunkową przygodę.

O 17:30, w sekcji „Najlepsze z najlepszych", przedpremierowo zaprezentowaliśmy Małą Amelię – adaptację powieści Amélie Nothomb. Film przenosi nas do Japonii, gdzie mała dziewczynka, wychowująca się z dala od ojczyzny, stopniowo odkrywa świat, emocje i własną tożsamość. To subtelna, poetycka opowieść o dorastaniu i międzykulturowości, prezentowana m.in. na festiwalu ALE Kino!

Dzień zamknęliśmy o 18:00 przedpremierową projekcją Mysz-masz na Święta z cyklu „Filmów Świątecznych". Mysia rodzina szykuje się do świąt w swoim przytulnym domu na wsi, jednak ich spokój burzy przyjazd ludzi z ogromnymi dekoracjami. Film, przywodzący na myśl połączenie Kevina samego w domu ze Stuartem Malutkim, okazał się pełną uroku i humoru propozycją, w której widzowie szybko wychwycili także nawiązania do innych klasyków kina.

Do końca festiwalu zostały już tylko 3 dni — cały czas można odbierać swoje legitymacje i zdobywać nowe pieczątki.

5. Festiwal Filmów Familijnych odbywa się w Kinie Światowid w dniach 1-7 grudnia 2025 r.

