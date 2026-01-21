Powrót do Silent Hill w Kinie Światowid

Nowa odsłona kultowej serii to trzecia część filmowej franczyzy inspirowanej jedną z najsłynniejszych serii gier w historii. „Powrót do Silent Hill” od 23 stycznia w Kinie Światowid.

Film opowie historię Jamesa Sunderlanda, który po rozstaniu z ukochaną Mary otrzymuje od niej tajemniczy list. Zaintrygowany, wraca do miasteczka Silent Hill — jednak to, co tam zastaje, dalekie jest od znanej mu rzeczywistości. Miasto zostało opanowane przez nieznane zło. W trakcie desperackich poszukiwań Mary, James będzie musiał zmierzyć się z przerażającymi potworami i odkryć mroczne sekrety spowijające Silent Hill. Im głębiej zanurzy się w ten koszmar, tym bliżej będzie przerażającej prawdy.

Reżyser: Christophe Gans

Produkcja: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Serbia, Japonia, Hiszpania 2025

Obsada: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Eve Macklin, Alana Maria

Czas: 106 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.