Dinozaury, wulkan i nowa misja ratunkowa. „Psi Patrol i dinozaury” od 7 sierpnia w Kinie Światowid.

Dzielne psiaki z Psiego Patrolu rozbijają się na nieznanej, tropikalnej wyspie pełnej dinozaurów gdy ich statek wpada w sidła sztormu. Tam spotykają Rexa — szczeniaka, który od lat jest uwięziony na wyspie i stał się prawdziwym ekspertem od wszystkiego, co związane z pradawnymi gadami. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy odwieczny rywal piesków, burmistrz Humdinger, Zaczyna pozyskiwać surowce, by wykorzystać naturalne zasoby wyspy. Nieświadomie doprowadza do erupcji ogromnego, uśpionego wulkanu. Psiaki stają w obliczu serii niezwykle ryzykownych akcji ratunkowych — większych i bardziej niebezpiecznych niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszystko na wyspie bezpowrotnie wyginie.

Reżyser: Cal Brunker

Produkcja: USA, Kanada 2026

Czas: 90 min