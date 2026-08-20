Pucio kocha zwierzaki w Kinie Światowid

Opowieści o Puciu w lekki, mądry i pełen humoru sposób oswajają tematy bliskie wszystkim przedszkolakom. „Pucio kocha zwierzaki” od 21 sierpnia w Kinie Światowid.

U Pucia jak zwykle dużo się dzieje. Spędza wakacje u dziadków na wsi i sadzi swoje pierwsze drzewo, a podczas spaceru w parku rusza z Misią na misję ratunkową, by odnaleźć psa sąsiada. Kiedy ich własny, ukochany Funio gorzej się czuje, rodzeństwo robi, co w ich mocy, by poprawić mu humor. Wygląda jednak na to, że czas odwiedzić weterynarza! Emocji nie zabraknie również w przedszkolu: Pucio pomoże nowej koleżance Malinie odnaleźć się w grupie i razem z kolegami odkryje, że nie trzeba tańczyć idealnie – liczy się wyobraźnia i radość z bycia razem.

Odcinki, które zobaczymy w trakcie seansów:

Pucio u weterynarza – reż. Anna Błaszczyk

Pucio i Malina w przedszkolu – reż. Marta Stróżycka

Pucio tańczy – reż. Anna Błaszczyk

Pucio i kołysanka dla samolotu – reż. Marta Stróżycka

Pucio i późny spacer – reż. Dominik Litwiniak

Pucio sadzi drzewo – reż. Katarzyna Agopsowicz

Pucio i pojazdy – reż. Marta Stróżycka

Reżyser: Marta Stróżycka

Produkcja: Polska 2026

Czas: 45 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.