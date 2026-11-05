“Paddington” (2014) na rozpoczęcie Festiwalu Filmów Familijnych

W 2014 roku do kin trafił „Paddington” w reżyserii Paula Kinga. Film opowiada historię sympatycznego niedźwiadka z Peru, który przyjeżdża do Londynu w poszukiwaniu nowego domu. W charakterystycznym czerwonym kapeluszu i niebieskim płaszczu szybko trafia pod opiekę rodziny Brownów, a jego obecność wywraca ich codzienne życie do góry nogami.

Paddington nie był jednak nową postacią. Stworzył go brytyjski pisarz Michael Bond, a pierwsza książka z jego przygodami ukazała się już w 1958 roku. Przez kolejne dekady miś zdobywał popularność wśród czytelników, doczekując się licznych książek, seriali animowanych i wreszcie filmowej wersji kinowej. Ta ostatnia okazała się dużym sukcesem i zapoczątkowała serię, która do dziś cieszy się sympatią widzów.

Siła Paddingtona tkwi w jego charakterze. Jest niezwykle uprzejmy, ciekawy świata i zawsze gotowy do pomocy innym, nawet jeśli czasem jego dobre intencje prowadzą do zabawnych komplikacji. Jego przygody pełne są brytyjskiego humoru, pomysłowych gagów i ciepła. To właśnie połączenie sprawiło, że film pokochali zarówno najmłodsi widzowie, jak i dorośli.

„Paddingtona” będzie można ponownie zobaczyć na dużym ekranie już 1 grudnia o godz. 17:00 w Kinie Światowid w Elblągu. Seans odbędzie się w ramach 6. Festiwalu Filmów Familijnych. To świetna okazja, by wrócić do przygód sympatycznego misia i obejrzeć je wspólnie z rodziną. Bo właśnie takie filmy potrafią łączyć pokolenia.

Serdecznie zapraszamy!

6. Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.