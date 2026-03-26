 Super Mario Galaxy Film w Kinie Światowid

Kontynuacja hitowej animacji na podstawie jednej z najpopularniejszych gier wideo w historii. “Super Mario Galaxy Film” przedpremierowo 6 i 7 kwietnia w Kinie Światowid.

Super Mario to kultowe gry wideo na całym świecie. Ciągle bawią rzesze fanów. Nintendo razem ze studiem Illumination realizuje, kolejny film o słynnych hydraulikach z Nowego Jorku. Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu, Mario staje naprzeciw złowrogiego sojuszu Wario i Bowsera Jr. Teraz, wraz z przyjaciółmi i Yoshim, musi powstrzymać ich plany podboju świata.

Reżyser: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Produkcja: USA 2026

Czas: 98 min

